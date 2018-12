Endlich mal Zeit fürs Kulturprogramm

Rhein-Neckar.Den Weihnachtsstress weggesteckt und alles geschafft? Dann kann man ja nicht tagelang unterm Baum sitzen und Plätzchen essen – in Mannheim haben Reiss-Engelhorn-Museen und Kunsthalle auch jede Menge Leckerli für Herz und Auge vorbereitet.

Wer die Mumien-Schau im Zeughaus zu gruselig findet, braucht nicht mal das Gebäude zu verlassen – für ästhetische Genüsse sorgt die neue Präsentation kostbarer Sammlungsbestände, verteilt im zweiten/dritten Obergeschoss sowie im Untergeschoss, wo sich die Antikensammlung befindet. Schätze aus der Zeit Carl Theodors, aber auch aus der Belle Epoque sowie sakrale Glanzstücke warten auf schönheitshungrige Besucher, die etwas Zeit mitbringen.

Selfie mit Sauriern

Die braucht man allerdings auch im vierten Obergeschoss für die umfangreiche Fotosammlung des Mannheimer Vulkanologen Wilhelm Reiß, der vor 150 Jahren die Anden und das Amazonasgebiet bereiste. Hierzu gibt es sogar eine Führung am Sonntag, 6. Januar, 14 Uhr. Und natürlich werden Führungen auch zu anderen Ausstellungen angeboten, zu den Mumien etwa an allen Sonn- und Feiertagen um 13.30 und 15 Uhr.

Gegenüber im Museum Weltkulturen (D 5) kommt die ganze Familie auf ihre Kosten – die Eltern wohl in der ägyptischen Studienschau „Stein(h)art“ mit uralten Gefäßen, die Kinder bei „Einfach tierisch! Spaß mit Dino, Panda & Co.“. Viele Exponate darf man anfassen, und Arrangements mit Sauriern und anderen Tieren laden zum Fotografieren ein (Familienführung Freitag, 4. Januar, 15 Uhr).

Red Utopia

Im Museum Bassermannhaus in C4 kann es weiter gehen mit den „MusikWelten“ sowie mit der Schau „Red Utopia“– Fotograf Jan Banning besuchte in Russland, Italien, Portugal, Nepal und Indien Büros der Kommunistischen Partei 100 Jahre nach der Russischen Revolution (nur noch bis zum 13. Januar zu sehen).

Noch mehr Kunst und Führungen bietet die Kunsthalle an. Schon am Sonntag, 23. Dezember, kann man sich einstimmen mit Führungen durch die große Sonderschau „Konstruktion der Welt“ (12 Uhr) und die neu inszenierte Sammlung (15.30 Uhr). Weitere Führungen gibt es jeweils um 15.30 Uhr am 25./26. und am 29./30. Dezember sowie am 1. und 5./6. Januar. Darüber hinaus sind Sonderschau und Sammlungsbestände auch Thema beim „Kunstgespräch für Neugierige“ (2. Januar um 18.30 und 20 Uhr).

Zudem gibt es ja noch das „Kunstgespräch für Ausgeschlafene“ jeweils um 10.30 Uhr (am 27. Dezember und 3. Januar, 3 Euro plus Eintritt), die Familienführung „Kunstreise – Alle einsteigen!“ (Sonntag, 30. Dezember, 15 Uhr, Anmeldung: abendakademie-mannheim.de) und Ferienworkshops für Kinder und Jugendliche (Anmeldung: abendakademie-mannheim.de). Führungen bietet auch die Grafikabteilung im Billing-Bau durch die Sonderschau „Mannheim wächst. Bilder einer Industriestadt“ (Dienstag, 25. Dezember, und Sonntag, 6. Januar, jeweils 12 Uhr).

Besuch im Kunstverein

In Mannheim sollte auch der Kunstverein nicht übersehen werden – die Objekte, Zeichnungen und Videos von Susanna Hertrich sind nur noch bis 13. Januar zu sehen. Ebenso der Kunstverein Ludwigshafen, der Kunst aus Finnland nur noch bis zum 13. Januar zeigt.

Im Wilhelm-Hack-Museum finden Führungen durch Sammlung und Sonderschau immer am Samstag, Sonntag und feiertags von 15-16 Uhr statt. Ein Extrabonbon bietet die Scharpf-Galerie mit einem Künstlergespräch am Sonntag, 6. Januar, 16 Uhr: Künstlerin Laura Schawelka und Kuratorin Astrid Ihle reden über die Ausstellung, die an diesem Tag zum letzten Mal zu sehen ist.

Besonders stimmungsvoll ist stets ein Besuch im Kurpfälzischen Museum Heidelberg. Führungen durch die Sonderschau „Unwirklichkeiten“ finden am 23./25./30. Dezember statt (jeweils 15 Uhr), aber bereits am Sonntag, 23. Dezember, lädt das Haus zu einem theologischen Gespräch anlässlich des Carl-Spitzweg-Bildes „Flucht nach Ägypten“.

Und noch ein anderes Bild würde allein schon den Besuch im alten Palais Morass lohnen: das Kunstwerk des Monats, eine Ansicht der Faraglioni-Felsen vor der Insel Capri bei Mondschein. Da kann Weihnachten wirklich kommen. hey

