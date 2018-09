Endlich wieder abheben

Mannheim.Schwerelos über den Wolken gleiten – wer einmal in einem Flugzeug egal welcher Art saß, kennt das Gefühl totaler Freiheit hoch oben über der Erde nur zu gut.

Jetzt heißt es Flugliebhaber in Mannheim und der Region aufgepasst: Die Flugtage der Vereine am City Airport Mannheim finden auch dieses Jahr wieder auf dem Gelände des Segelflugvereins Mannheim statt. Am Samstag, 8. September geht es um 11 Uhr los. Bis Sonntag, 9. September können dann Attraktionen rund um das Fliegen bestaunt und ausprobiert werden. An beiden Veranstaltungstagen finden so beispielsweise Motor- und Segelfugzeug Schnupperflüge statt.

Oldtimer entdecken

Außerdem können Schnupperflüge auch unter Anleitung eines Fluglehrers im Motorflugzeug gemacht werden. Für die Fans älterer Maschinen bleibt ein weiteres Highlight: Der Schnupperflug kann auch in einem Oldtimer-Flugzeug geflogen werden. Für alle, die sich nicht an die großen Maschinen rantrauen, gibt es an diesem Tagen Modellflug-Vorführungen zu bestaunen.

Für alle diejenigen, die schon immer einmal gerne selbst steuernd im Cockpit eines Airbus A320 oder einer Boeing B737 sitzen wollten, gibt es Simulator-Flüge in realitätsnahen Cockpits im Angebot. Die kleinsten unter den Besuchern werden zudem mit dem Kinderprogramm gut unterhalten. Wenn sich dabei ausgetobt wurde, ist natürlich für das leibliche Wohl aller Besucher gut gesorgt. Der Eintritt an allen beiden Veranstaltungstagen ist frei.

Gottesdienst am Sonntag

Die Mannheimer Flugtage sind ein traditionelles Ereignis für die ganze Familie. Am Veranstaltungs-Sonntag findet außerdem der traditionelle Ökumenische Feldgottesdienst statt. Dieser beginnt um 9.30 Uhr. Alle Gäste sind hierzu herzlich eingeladen. Veranstaltungsort der Flugtage ist der Konrad-Zuse-Ring 8 – Industriegebiet Eastsite in 68163 Mannheim. Eine Anfahrtsbeschreibung zum Gelände gibt es im Internet unter bit.ly/2wEf6lb.

Der City Airport, an dem die Flugtage stattfinden, ist ein Flughafen, von dem auch täglich viele Flüge innerhalb Deutschlands abgehen. So zum Beispiel nach Berlin oder sogar auf die Insel Sylt.

Info: Die Mannheimer Flugtage finden am 8. und 9. September auf dem Segelfluggelände des Mannheimer City Airports statt. Das Gelände ist am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet. Am Sonntag findet zudem um 9.30 Uhr ein ökumenischer Feldgottesdienst statt. Der Eintritt an beiden Veranstaltungstagen ist frei. Weitere Informationen gibt es auch unter: flugtage-mannheim.de

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.09.2018