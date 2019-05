Endspurt auf dem Mühlfeld

Mannheim.Jetzt gilt es: Auf dem Mühlfeld beginnt der Endspurt, denn nur noch bis Dienstag, 7. Mai läuft der Mannheimer Maimarkt. Noch sechs Tage kann man also jeweils von 9 bis 18 Uhr diese ganz besondere, faszinierende Atmosphäre erleben, wenn sich die Massen über das Gelände und durch Zelte schieben, ja das Gedrängel geradezu genießen, weil es einfach dazugehört wie der traditionelle „Maimarktbecher“, die kostenlosen Kostproben und verblüffenden Neuheiten.

Höhepunkt in der zweiten Maimarkt-Hälfte ist immer der Frühschoppen des Kurpfälzer Mittelstandes. Dazu spricht am Sonntag, 5. Mai, um 10.30 Uhr „Mister Mittelstand“ Carsten Linnemann, der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) der CDU/CSU, in Brandl’s Festzelt zum Thema „Zukunft von Mittelstand und Handwerk – Sekt oder Selters?“

Wer es ruhiger mag, ist in der „Kulturecke“ richtig – bei Lesungen in der Halle 16, wo der Mannheimer Verlag Waldkirch Krimiautoren ebenso wie Verfasser spannender Reiseberichte präsentiert. Auszüge aus ihrem Programm präsentieren dort das Rhein Neckar Theater und das Orchester des Nationaltheaters Mannheim. Bärbel und Arno Hettich zeigen in ihrer Ausstellung „Kunst des Jugendstils“ Bücher, Kataloge, Schriften und Postkarten mit Abbildungen und Beschreibungen vielfältiger Werke des Genres.

In der Sonderschau „Mollusken“ in Halle 2 erfährt man täglich um 11.30, 13 und 15 Uhr Wissenswertes über Perlen, Muschelgeld, Biodiversität und Systematik der Schätze aus dem Meer.

Im Inklusions-Auditorium in Halle 26 informieren hochkarätige Mediziner vom 3. bis 7. Mai in allgemeinverständlichen Vorträgen über moderne Diagnose- und Therapiemöglichkeiten. Unter anderem spricht Nobelpreisträger Harald zur Hausen zu „Infektionen als Krebsursache“.

Die Modulbaufreunde Ladenburg laden am Wochenende zum Häuschen-Basteln ein. Von Hubelino bis Super Mario – Deutschlands größte Spiele-Roadshow „Games for Families“ lässt die Herzen von Spiele-Fans zwischen 5 und 99 Jahren höher schlagen. In der neuen Sonderschau in Halle 10 dürfen die Spiele vor Ort ausprobiert und nach Belieben getestet werden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.05.2019