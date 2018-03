Endspurt beim Festival „Winterlichter“

Anzeige

Mannheim.Von Donnerstag, 1. März bis Sonntag, 4. März besteht jeweils ab 18 Uhr die letzte Chance – dann werden die „Winterlichter“ im Luisenpark abgeschaltet, dann endet auch die Verlängerungsphase des faszinierenden Spektakels in Mannheims grüner Oase. Nicht nur Bäume, Büsche und Skulpturen des Vetter-Wegs werden mit bunten Strahlern besonders in Szene gesetzt, die Natur auf ungewöhnliche Weise besser zur Geltung gebracht. Hinzu kommen besondere Installationen. So wechseln metergroße Würfel auf einer der großen Wiesen, begleitet von der Musik von Pjotr Iljitsch Tschaikowski, ständig ihre Farbe und auf einer großflächigen, meterhohen Wand aus tausenden von Wassertropfen tanzen elfenhaften Wesen zur sphärischen Musik von Enya. Donnerstag und Sonntag geht es bis 21 Uhr, Freitag und Samstag bis 22 Uhr. Eintritt: Erwachsene 8 Euro, Kinder 4 Euro, Begünstigte und Jahreskarteninhaber sechs Euro. Geöffnet sind nur Haupteingang und Eingang Fernmeldeturm. Essen und Trinken gibt es bei „Märchenwald“-Chef Markus Rick an der Brunnenlandschaft. Auch der Kiosk der Familie Fassner am Gartenschach hat geöffnet. pwr (Bild: Prosswitz)