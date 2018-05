Anzeige

Am Pfingstmontag, 21. Mai, machen die Preisträger des ARD-Musikwettbewerbs in der Spargelstadt Station. Die beiden Konzerte finden jeweils im Mozartsaal des Schlosses statt und beginnen um 11 und um 15 Uhr. Auf dem Programm stehen Stücke in unterschiedlichen instrumentalen Konstellationen, unter anderem mit Werken von Johannes Brahms, Franz Schubert und Ludwig van Beethoven. Wer lieber einem einzelnen Solisten lauscht, kommt am Freitag, 25. Mai, ab 19.30 Uhr im Mozartsaal des Schlosses auf seine Kosten. Dann spielt der britische Pianist Christian Blackshaw Sonaten von Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven und Franz Schubert. In der Orangerie steht am selben Abend, allerdings erst um 21.30 Uhr, ein Konzert des Bratschisten Nils Mönkemeyer mit Andreas Arend an. Die Musiker spannen den Bogen von Johann Sebastian Bach bis zu Jimi Hendrix.

Am Sonntag, 26. Mai enden die 66. Schwetzinger Festspiele mit einem Abschlussfest inklusive Barbecue am Abend im Schlossgarten. Beginn ist um 20.45 Uhr, das Menü mitsamt musikalischer Umrahmung kostet 45 Euro. Auch die Klanginstallation „Heimat“ geht am Sonntag zu Ende – mit einem Finissage-Konzert um 15 Uhr im Park. tge

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.05.2018