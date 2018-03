Endzeitstimmung Mietshaus

Anzeige

Mannheim.Wohnungsnot, Gentrifizierung und Mietpreisbremse: Wohnen in der Stadt ist ein Politikum. „Der Mieter ist jedoch nur eine Metapher für die gesamtgesellschaftliche Veränderung“, sagt Inka Neubert, die Carsten Brandaus „Palastica“ im Theaterhaus G7 inszeniert. „Mieter sind nur ein Phänomen im Turbokapitalismus. Der Mensch an sich muss schauen, wo er bleibt“, so Neubert im Gespräch mit dieser Zeitung.

In „Palastica“ geht es um ein heruntergekommenes Mietshaus, das den Bulldozern weichen soll, doch im dritten Stock verharren noch zwei Mietparteien. Denn den zwei Ehepaaren Hase und Kleinschmitt wurde das fünfstöckige Haus zur Heimat, und zu einem Auszug kann sie auch das Abstellen von Strom und Wasser nicht bewegen. Erst als die profitgierige Tochter des Vermieters Hanussen, die 20-jährige Junior, mit Kettensäge und Bohrhammer eigenhändig mit den Abrissarbeiten beginnt, bekommen es die zwei Paare mit der Angst zu tun. Skrupellos agiert das Mädchen, wirft Ziegelsteine durch die Gegend, verstümmelt Menschen mit Mietvertrag und freut sich auf eine neue Welt, in der Vermieter all- und Mieter ohnmächtig sind. „über der baugrube die perversion von mietshaus. darunter die welt. die neue. hanussen incorporated“, sagt Junior da im Dramentext.

Endzeitstimmung herrscht hier also im Mietshaus und die beiden Ehepaare kommen auf abstrusen Ideen, um ihr bisheriges Leben zu bewahren. „Das Machtverhältnis zwischen Vermieter und Mieter ist ungleich – da fühlt man sich schnell unterlegen“, sagt Regisseurin Neubert. „Im Stück handelt es sich dabei um eine absurde Erhöhung, die Mieter geben ihren Kampfgeist jedoch nicht auf.“