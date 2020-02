Engagierter Rapper

Heidelberg.Seine „Golem“-Tour führt Tarek K.I.Z. am Mittwoch, 26. Februar, 20 Uhr, in die Halle 02. Damit bringt er sein Solo-Debüt nach Heidelberg, das er Ende Januar veröffentlichte. Fünf Studioalben brachte Tarek Ebéné mit der Berliner Hip-Hop-Formation K.I.Z. heraus, nun geht der „nubische Prinz“, wie er sich selbst gerne nennt, eigene Wege. Sein Album „Golem“ schaffte es mit ohrwurmtauglichen Nummern an die Spitze der Charts und enthält auch politisch brisante Nummern, zu denen Tarek auch ein provokantes Video produzieren ließ, in dem er sich gegen die AfD-Hauptakteure stellt. sdo

