Entdeckungstour für Genießer

Mannheim.Matratzen Probeliegen, Eis in allen Variationen und Exotisches aus Afrika: 47 Hallen laden Genießer zum Einkaufen und Probieren ein. In dem Modehallen gibt es neben Felljacken und T-Shirts Handtaschen in vielen, auch ungewöhnlichen Formen.

Was wie ein verspielter Schmuck für die Handtasche aussieht, kann im Notfall laut Alarm schlagen. Ebenso saugfähig wie die Hamamtücher sind die kleinen Geschwister, die Handtücher, ebenfalls in vielen Farben zu haben. Möbel gibt’s für alle Lebenslagen: vom Sitzsack bis zur technisch aufgerüsteten Polstermöbelgarnitur, vom Upcycling-Unikat aus Altholz bis zum Holzwaschbecken, das dank neuer Vakuumimprägnierung auch robust genug fürs Bad im Naturtrend ist. Probeliegen darf man auf Matratzen und Bettsystemen aller Art.

Kleine Schätze aus aller Welt entdeckt man beim Internationalen Bazar in den Hallen 14 und 15: Bestickte Jacken und Schals aus Kaschmir, Mineralien aus Afghanistan und Pakistan gibt es hier zu finden. Richtiges Urlaubsfeeling kommt in Halle 21 auf: „Buongiorno Italia“ heißt es hier inmitten von Mode, Schuhen, Handtaschen und Accessoires italienischer Designer. In der ganzen Halle duftet es nach Pizza, Pasta, Käse und Mandelgebäck, außerdem gibt es Olivenöl und Pesto, Wein, Eis und „Caffè“ in allen Variationen zu verkosten.

Bunte Farben, exotische Gerüche und fröhliche Klänge: Beim Ausflug ins Afrikanische Dorf im Deutschen Fertighaus Center kommt man mit Händlern aus Kenia, Tansania, Uganda, Ghana, Kamerun, Madagaskar, Tunesien, und dem Senegal ins Gespräch und findet dort exotische Kostbarkeiten. lia

