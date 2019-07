Mannheim.Die Vorfreude auf den 5. Juli ist Andrew Davie sogar am Telefon deutlich anzuhören. Als Sänger des Londoner Indie-Folk-Duos Bear’s Den ist er zwar selbst längst ein Star, aber wenn es im Interview um den Auftritt im Vorprogramm von Neil Young in der SAP Arena geht, klingt der 31-Jährige wie ein Fan.

Mister Davie, wenn man vor einem Folk- und Rock-Monument wie Neil Young spielen darf, ist das für Sie ein Auftritt wie jeder andere – oder etwas ganz Besonderes?

Andrew Davie: Das ist weit, weit mehr als nur besonders. Mit Monument beschreiben Sie Neil Young ganz treffend. Vor ihm zu spielen ist die größte Ehre, die wir uns vorstellen können. Er ist einer unserer großen Helden – wir sind enorm aufgeregt und können es kaum abwarten.

Das im April veröffentlictte dritte Bear’s-Den-Album „So That You Might Hear Me“ mischt mehr elektronische Klänge in Ihren Folkstil – was Neil Youngs puristische Fans womöglich irritiert. Beeinflussen solche Überlegungen Ihre Songauswahl für Freitag?

Davie: Daran basteln wir tatsächlich noch. Als wir anfingen, klangen wir tatsächlich folkiger und akustischer. Aber alle unsere Platten sind weniger vom Sound getragen als von den Liedern – ich hoffe, dass unsere Hörer in Mannheim das erkennen und mögen, auch wenn manches etwas moderner klingt. Aber Neil Young ist ja immer offen und experimentierfreudig gewesen, da werden seine Fans hoffentlich auch aufgeschlossen für unsere Musik sein.

Speziell als Gitarrist kann Young ja laut wie ein Rock-Donnergott klingen. Bear’s-Den-Songs sind meist sehr empfindsam und ruhig … passt das besser, wenn er von Promise Of The Real begleitet wird und nicht von den lautstarken Crazy Horse?

Davie: Vielleicht. Ich konnte die Kombination noch nicht live sehen, habe aber Spektakuläres über Promise Of The Real gehört. Wir klingen live auch nicht ganz soo ruhig wie auf unseren Platten und werden alles geben. Aber ehrlich gesagt, sind wir im Moment noch hauptsächlich damit beschäftigt, uns zu kneifen – um sicherzustellen, dass wir nicht träumen.

Wer ist für Ihre Generation von Folkmusikern relevanter: Die Dylans, Crosbys, Stills’, Nashs und Youngs oder Altersgenossen wie Bon Iver, Damien Rice, Mumford & Sons?

Davie: Die Musik, die man als Erstes intensiv hört, bleibt für immer ein Einfluss. Bei mir war das Bob Dylan, weil mein Vater regelrecht besessen von ihm war. Wir hörten ihn täglich auf dem Weg zur Schule. So wurde er meine Einführung in das Thema Songwriting. Von daher sind die Bob Dylans, Neil Youngs, Crosby, Stills & Nash absolut fundamental – dafür, wie wir Lieder schreiben und über Musik denken. Die modernen Sachen sind aber auch wirklich wichtig: Künstler wie Bon Iver machen Folk zeitgemäß und sorgen so dafür, dass die Musik relevant bleibt. Das ist für uns die Herausforderung: Folk so weiter zu entwickeln, dass er nicht von anderen Genres überrundet wird. Trotzdem sind Neil Young und Bob Dylan für uns auch heute noch musikalisch wichtiger als Bon Iver oder unsere Freunde von Mumford & Sons. jpk

