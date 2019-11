Mannheim.Seit Anfang Mai wird geprobt: „Philly Phantastico oder die Erdmännchen im Elfenwald“ lautet der Titel des neuen Stücks der Theatergruppe „Melanthalia“. Im Mittelpunkt stehen Pilly und Harry – zwei Erdmännchen, deren Neugierde sie ein Loch an die Erdoberfläche zu den Menschen bohren lässt. Genau durch dieses Loch fällt ein Zauberstab, den die Elfenkönigin Arabella verloren hat. Aber es ist wichtig, dass der Stab zu Arabella an die Erdoberfläche zurückgebracht wird, da diese mit dessen Hilfe den Menschen Frühling, Sommer, Herbst und Winter bringt. Leider hat die Hexe Grusella dies mitbekommen und versucht den Zauberstab an sich zu bringen, um die größte Hexe aller Zeiten zu werden.

Mit Hilfe des Biologielehrers Bertram Buntspecht wollen Philly und Harry dies verhindern und die Hexe besiegen. Nur mit Hilfe der Kinder im Publikum kann die böse Hexe besiegt, der Elfenwald gerettet und der Zauberstab wieder an Arabella zurückgegeben werden.

Das bunte Stück von Christina Stenger ist geeignet für alle großen und kleinen Entdecker und lädt das Publikum oft zum Mitmachen ein. „Ein großer Spaß für alle Erdmännchen und alle jene, die immer schon einmal eines sein wollten“, so Conny Köhn.

Die von ihr geleitete engagierte Amateurtheatergruppe probt und spielt im Melanchthonsaal der Melanchthongemeinde in der Neckarstadt. Gabi Dörner sorgte wieder für die tollen, selbst genähten Kostüme und kümmert sich um die Maske.

Die Gruppe hat aber viele Fans aus der ganzen Stadt. Schließlich verbindet sie große Spielfreude und Ausdrucksstärke mit stets sehr populären Stücken – und obendrein sozialem Engagement.

Von den verkauften Eintrittskarten führt die Gruppe nämlich immer einen Teil der Einnahmen an die „Mannheimer Morgen“-Aktion „Wir wollen helfen“ ab, die damit in Not geratenen Mitbürgern hilft, zu Weihnachten arme ältere Menschen und Kindern unter die Arme greift – genau ein Euro pro Ticket.

Die Aufführungstermine sind am Freitag, 16. November um 16 Uhr (Premiere), ferner Samstag, 17. November und am Sonntag, 18. November sowie am Freitag, 22. November, am Samstag, 23. November sowie am Sonntag, 24. November, immer um 16 Uhr jeweils im großen Saal der evangelischen Gemeinde in der Neckarstadt, Lange Rötterstrasse. Karten an der Abendkasse oder im Vorverkauf per E-Mail unter kartenreservierung@melanthalia.de oder per Tel. 0621/33 28 89. pwr

