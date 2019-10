Erfolg mit Vampir-Film

Kultig: Tito Larrivas von Tito & Tarantula. © Markus Hagner

Heidelberg.Neues Album, neue Songs, der Atem der Wüste: Tito & Tarantula melden sich zurück und kommen am Donnerstag, 17. Oktober, 19 Uhr, in der Halle 02 in Heidelberg vorbei. 1995 kam das Angebot, das Tito Larrivas’ Karriere als Schauspieler, Tänzer und Musiker auf den Kopf stellte: Er arbeitete am Kult-Streifen „From Dusk Till Dawn“ mit, kreierte die Vampir-Hausband des verruchten „Titty Twisters“-Clubs – und schaffte so den Live-Sprung über den großen Teich.

Seitdem ist der Gitarrist und Sänger ein gerne gesehener Gast auf diversen Bühnen in ganz Europa. Auch in Heidelberg ist er immer willkommen. Erst recht mit neuen Songs. sdo

