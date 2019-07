Erik Schmitt zu Gast im Odeon

Mannheim.Der aus Worms stammende Filmemacher Erik Schmitt stellt am Samstag, 20. Juli, um 19 Uhr seinen Debütfilm „Cleo“ im Odeon Mannheim (G 7,10) vor. Begleitet wird er von Hauptdarstellerin Marleen Lohse und Schauspieler Jeremy Mockridge. Der Film feierte im Februar auf der Berlinale Premiere und startet ab dem 25. Juli bundesweit im Kino. Cleo erzählt eine Geschichte über die Selbstfindung einer jungen Frau in und um Berlin – wobei die Hauptstadt eine Art heimliche Hauptdarstellerin des Films ist. Wegen des Berlin-Bezugs verlost das Odeon bei der Preview einen Gutschein für eine Hotelübernachtung in Berlin. sba

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.07.2019