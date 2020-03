Erinnerung an einen großartigen Komiker

So ein Schelm: der Komiker Heinz Erhardt. © Röhnert/dpa

Mannheim.Gegen ihn verblassen viele seine selbst ernannten Erben: Heinz Erhardt ist in Deutschland noch immer der Inbegriff eines Komikers. Er verstand es, Blödeleien zu präsentieren, ohne je flach, dumpf oder gar zotig zu sein.

Am Sonntag, 8. März, 20 Uhr, erinnert „Die große Heinz Erhardt Show“ im Rosengarten an den Großmeister des Ulks. Das zweistündige Programm bringt all die beliebten Kalauer, Sketche, Wortspiele und auch Lieder auf die Bühne. Die Geschichten von Ritter Fips, König Erl, Made oder Kuh – sie alle sind an diesem noch einmal zu erleben. sdo

Info: Sonntag, 8. März, 20 Uhr, Musensaal im Rosengarten, Mannheim. Karten (37 bis 53 Euro plus gebühren) im Netz unter: www.eventim.de

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.03.2020