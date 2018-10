Erinnerung an Mannheims große Sängerin

Mannheim.Vor einem Jahr starb mit Joy Fleming eine großartige Sängerin und ein Mannheimer Original. Mit „Iwwa die Brick“ huldigt eine Revue am Samstag, 6. Oktober, 20 Uhr, im Mannheimer Schatzkistl der unvergessenen Ikone.

Der langjährige Fleming-Pianist Claude Schmidt, Sängerin Susan Horn, Schauspieler Henry Dahlke und Heidi Kattermann, leibliche Tochter der Bluesröhre, haben authentische Geschichten zusammengetragen und bringen sie in Verbindung mit Songs aus dem Repertoire Flemings auf die Bühne – gespickt mit eigenen Erlebnissen und Erinnerungen. Weitere Vorstellungen im Schatzkistl am 19. Dezember, 30. Januar und 24. Februar 2019, außerdem im Theater am Puls in Schwetzingen.

Info: Samstag, 6. Oktober, 20 Uhr, Schatzkistl Mannheim; Karten für 21,50 Euro plus Gebühren unter schatzkistl.de

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.10.2018