Mannheim.Ein Gedenkkonzert für Tilman Bruno steht am Donnerstag, 13. Dezember, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache an. Das Bruno Boogaloo Orchestra hat Freunde und Wegbegleiter des in diesem Sommer bei einem Bootsunfall verstorbenen Mannheimer Perkussionisten zu diesem besonderen Konzert zusammengerufen.

Zugunsten der Kinder

Anrührend ist die Erinnerung an Tilman Bruno, mit der das nach ihm benannte Orchester in die Feuerwache einlädt: „Weltumsegler, Popstar, Bongo-Model, Clubbesitzer, Entertainer, Dozent… In allen seinen Rollen vermochte er auf erstaunliche Weise Menschen zusammenzuführen und zu motivieren, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen.“ Der „Abend voll fantastischer Musik und warmen Erinnerungen“ findet zugunsten von Brunos Kindern statt.

Teilnehmen werden: Claus Kiesselbach, Olaf Schönborn, Alexandra Lehmler, Matthias Debus, Igor Rudytskyy, Steffen Rosskopf, Peter Hinz, Gero Fei, Michl Fischer, Cristiane Gavazzoni, Tob Seitz, Nathalie Schäfer, Gyso Hilger, Steffen Stütz, Wolfgang Ritter, Max Sonnabend, Christian Spohn, Jonas Herpichböhm, Thomas Hammer, Simon T. Mayer, Jan „Nouki“ Ehlers, Cordula Hamacher, Stephan Ullmann, Marko Klotz, Stephan Kraus, Silke Hauck und Markus Vollmer. sdo

