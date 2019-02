Erinnerung mit harten Riffs

Mannheim.Ein Drittel des Sounds von Emerson, Lake und Palmer (ELP) gehen auf ihn zurück, er trommelte bei Asia und vielen anderen bekannten Formationen. Nun ist Carl Palmer mit seiner Band ELP Legacy zurück und kehrt am Donnerstag, 28. Februar, 19 Uhr, in den 7er-Club in Mannheim ein.

2016 verstarben seine beiden früheren Bandkollegen Greg Lake und Keith Emerson. Um die Erinnerung an sie und ihre Musik wachzuhalten, hat der Schlagzeuger seine Band wiederbelebt und ist mit ihr nun weltweit unterwegs.

Weniger Gesang

Carl Palmer’s ELP Legacy interpretiert im eigenen Stil die Kompositionen der britischen Supergroup ELP, ersetzt dabei aber die prägenden Keyboard-Sounds durch harte Gitarrenriffs und macht aus Vokal- oft Instrumentalnummern. So entstehen neue Songs, die ebenso mit Einflüssen aus Jazz, Blues und Klassik spielen wie die Vorlagen, aber härter, erdiger und energetischer klingen. Geprägt sind sie dabei von der Trommelkunst des Namensgebers, der schon mit Mike Oldfield und Arthur Brown auf Tour war. sdo

Info: Donnerstag, 28. Februar, 19 Uhr, 7er Club. Abendkasse: 38 Euro.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.02.2019