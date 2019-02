Erinnerungen an die Heimat

Mannheim.Flucht, (neue) Heimat, Ankommen sowie das Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen – sie stehen im Mittelpunkt des Stücks „Wie der Soldat das Grammofon repariert“, das auf dem gleichnamigen Roman von Sasa Stanisic basiert und als „inszenierte Ausstellung“ am Freitag, 22. Februar, im Studio Werkhaus des Mannheimer Nationaltheaters Premiere hat.

In dem teils autobiografischen Roman erzählt Stanisic die Geschichte von Alexsandar, der in den 1990er Jahren eine glückliche Kindheit in einer malerischen Stadt in Bosnien-Herzegowina verlebt. Jäh setzt der Bürgerkrieg dem ein Ende, Alexsandar, damals 14 Jahre alt, und seine Familie müssen fliehen, sie gehen nach Deutschland, nach Heidelberg. Dort, in diesem für ihn unbekannten Land, rettet ihn sein Talent fürs Erfinden wahnwitziger Geschichten, in denen scheinbar nebensächliche Begebenheiten des Alltags eine wichtige Rolle spielen, die ihm aber unter anderem helfen, die Erinnerung an seine geliebte Heimat und den geliebten Großvater, der kurz zuvor verstorben war, aufrechtzuerhalten.

Diesen Roman nimmt das Mannheimer Stadtensemble, das 32 Mitglieder aus Mannheim umfasst, die nicht professionell fürs Theater ausgebildet sind, zum Ausgangspunkt, um weiter zu forschen: über Vertriebene und Neuankömmlinge, über das Wie des Neuanfangs und die Notwendigkeit, sich an die alte Heimat anhand von Kleinigkeiten zu erinnern, die nur für einen selbst eine Bedeutung haben.

Zuschauer im Bühnenbild

Die Ergebnisse in Form von Interviews, Bildern, Gegenständen hat das Stadtensemble in einer Ausstellung zusammengetragen. „Durch diese Ausstellung geht der Zuschauer, teils gelenkt von Licht, Menschen und Geschichten, er kann sich Dinge ansehen, in die Hand nehmen, und immer wieder trifft er auf kleine Performances“, erklärt Beata Anna Schmutz, künstlerische Leiterin des Stadtensembles, das Konzept. Bereits zuvor hat sie das Stück am Badischen Staatstheater in Karlsruhe auf die Bühne gebracht.

Am Ende der „inszenierten Ausstellung“ gibt es ein Finale für alle, ehe sich die Zuschauer noch einmal frei auf der Bühne, die gleichzeitig das Theaterstück ist, bewegen dürfen.

Info: Premiere „Wie der Soldat das Grammofon repariert“ am Freitag, 22.2., 20 Uhr, im Studio Werkhaus, anschließend Premierenfeier. Weitere Vorstellungen im Februar: Montag, 25.,um20 Uhr. Fortsetzung im März. Tickets unter nationaltheater-mannheim.de oder 0621/1680 150.

