Erinnerungen einer Pianistin

Mannheim.Mit gerade einmal 13 Jahren wurde die Französin Hélène Grimaud am Pariser Konservatorium angenommen, drei Jahre später erhielt sie den ersten Preis im Fach Klavier. 1987 gab sie ihr erstes Recital in Tokio und noch im selben Jahr lud sie Dirigent Daniel Barenboim ein, mit dem Orchestre de Paris aufzutreten. Dies markierte den Beginn von Grimauds Karriere. Am Samstag, 2. Februar, um 20 Uhr kommt die gefeierte Starpianistin, die gerade in den vergangenen Jahren für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat, (erneut) in den Mannheimer Rosengarten.

Keine Starallüren

„Sie ist Feuer und Eis, Leidenschaft und Vernunft in einer Person. Sie hat die künstlerische Reife der ganz Großen“, urteilte „Le Monde de la Musique“ unlängst über die Französin. Kritiker beschreiben ihr Spiel als kraftvoll und poetisch zugleich, wobei ihr jegliches Primadonnengehabe fehle. Quasi nebenbei schreibt Grimaud noch Bücher und hat im US-Bundesstaat New York ein Zentrum zum Schutz des Wolfes gegründet.

In Mannheim präsentiert die Französin erstmals live Stücke aus ihrem jüngsten Album „Memory“. In diesem Album ergründet sie das Wesen der Erinnerung. „Erinnerungen“, sagt Grimaud, „erzeugen flüchtige, zarte Spiegelungen – Traumbilder dessen, was war oder hätte sein können.“ Dafür hat sie ein breites Spektrum von Klavierminiaturen eingespielt, die von romantischen und impressionistischen Klavierwerken von Chopin über Debussy und Satie bis zu Silvestrovs zeitlosen Melodien im Volkston reichen. Darauf trifft in Mannheim Rachmaninows 2. Klaviersonate. Wenn sie Rachmaninow spiele, dann spüre sie seine Träume. „Er lässt mich seine Seele betreten“, erklärt Grimaud ihre Beziehung zu dem russischen Spätromantiker. sba

