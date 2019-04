Erlebnis für Jung und Alt

Mannheim.Ein Miniparcours für Kaninchen, vegane Modenschau oder neue E-Autos – bei Deutschlands größter Regionalmesse präsentieren vom 27. April bis zum 7. Mai 1400 Aussteller in 47 Zelten 20 000 Produkte. Am Samstag, 10 Uhr, eröffnet Staatssekretär Andre Baumann vom Umweltministerium Baden Württemberg die Verbrauchermesse.

Organisiert wird sie von der Mannheimer Ausstellungs Gesellschaft, und hier ist man sich sicher, auch bei der 406. Auflage des ursprünglichen Pferde- und Viehmarktes den Besuchern wieder ein vielfältiges Angebot zu machen. Zum 56. Mal findet parallel dazu das Maimarkt-Turnier für Dressur- und Springreiten statt.

Auf dem Messegelände laden dieses Jahr zwei neu dazugekommene Sonderschauen zur Entdeckungstour ein: Die familienfreundliche Roadshow „Games for Families“, die seit 2011 durch Deutschland tourt, ist zum ersten Mal mit dabei. Die Sonderschau lässt die Herzen von Spiele-Fans in der Halle 10 höher schlagen – analog und digital.

An 100 Stationen gibt es interaktive Spiele und Parcours für alle Altersklassen, die Koordination oder Wissen testen und trainieren. In der „First Person View-Arena“, können Besucher über eine virtuelle Brille in das Cockpit eines kleinen ferngesteuerten Autos steigen. Die Sonderschau „Rheines Wasser – der Plastikmüll in unseren Gewässern“ widmet sich dem Wundermaterial Plastik, das gleichzeitig ein großes Umweltproblem ist.

Um zu zeigen, das fein zermahlenes Plastik über die Natur auch in unseren Körper gelangt, ist Chemieprofessor Andreas Fath durch den Rhein geschwommen und hat dabei Wasserproben analysiert. In der Halle 33 klärt Fath mit seinem Team über Plastikmüll auf und führt kleine Experimente durch. Auch bei den Tierschauen gibt es etwas Neues: Am 4. Mai stehlen hüpffreudige Kaninchen Pferden, Schweinen und anderen Vierbeinern mit einem Miniparcours die Schau.

Weitere Premieren: In der Fachschau „Haushalt“ wird ein Ultraschallstift, der Flecken entfernt und in der Halle 26 ein tragbares Roboter-Exoskelett vorgestellt. Autohersteller Daimler zeigt noch vor Markteinführung den neuen Mercedes Benz CLA Benziner und Diesel. Unter dem Motto Frauenpower stellen in den Hallen 27 und 28 eine Fotografin, eine Steinbildhauermeisterin und eine Modedesignerin, die eine vegane Modenschau plant, ihre Arbeit vor.

Mehr als 13 Automarken, dazu Transporter, Wohnmobile, Caravans, E-Autos und E-Roller zeigen in der Halle 35 und auf dem Freigelände die Bandbreite der aktuellen Mobilität. lia

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.04.2019