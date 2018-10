Erlebnispartymit Musik

Klassik- oder Jazz-Klängen, Rock oder Pop lauschen, sich von Künstlern inspirieren lassen oder von Rohkost bis zu Deftigem Kulinarisches genieß: Mehr als 75 Geschäfte und Institutionen sind bei der Langen Nacht der Kunst und Genüsse im Süden mit von der Partie. Und von der Lichtaktion bis zum Karikaturisten lockt ein bunter Mix nach Neckarau, auf den Lindenhof und auf die Rheinau.

Den Startschuss gibt am Samstag, um 17.30 Uhr, auf Einladung der Gemeinschaft der Selbständigen im VinoBanco in der Neckarauer Friedrichstraße 7 a, Erster Bürgermeister Christian Specht. In Rheinau eröffnet das Fest SPD-Stadtrat Thorsten Riehle auf Einladung des Heimatvereins und des Gewerbeverein, um 17 Uhr, in der evangelischen Versöhnungskirche in der Schwabenheimer Straße 25. red

