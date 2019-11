Eröffnung mit Christmas Rock am Mannheimer Wasserturm

Mannheim.Am Montag, 25. November, um elf Uhr wird es rund um das Wahrzeichen der Quadratestadt wieder besinnlich: Der diesjährige Weihnachtsmarkt eröffnet mit 200 Ständen und Fahrgeschäften. Auch wenn die Stände schon ab dem Vormittag frohlocken – die offizielle Eröffnung des 48. Mannheimer Weihnachtsmarkts beginnt erst bei Dunkelheit: Um 18 Uhr spielt der Posaunenchor der Auferstehungskirche Mannheim Weihnachtslieder unter der Leitung von Sonja Nemet.

Besinnliche Einstimmung

Im Anschluss richtet Pfarrerin Nina Roller von der evangelischen Thomasgemeinde Neuostheim/Neuhermsheim im Namen der Stadtteilökumene Oststadt/Schwetzingerstadt besinnliche Worte an die Gäste. Danach folgt die Eröffnungsrede des Oberbürgermeisters Peter Kurz.

Mit Nadine Gerhards, Iris Gutjahr und Maria Ruggiero von „A Sharp Thing“ geht es für das Publikum beschwingt weiter: Die Band spielt Evergreens, Christmas Rock und Rockabilly.

Ist der Weihnachtsmarkt erst einmal eingeläutet, geht es über in die bunte Adventsroutine: An den Ständen gibt es täglich ein breites Angebot aus traditionellen und modernen Weihnachtsdekorationen, Kunsthandwerk aus aller Welt, winterliche Accessoires und jede Menge Bratwürste, Lebkuchen, Glühwein und Punsch. Während Besucher sich ihren Weg durch die Gerüche und Stände bahnen, erklingt im Hintergrund die Karussellorgel. Ein weiterer Höhepunkt des Weihnachtsmarktes ist die 18 Meter hohe begehbare Weihnachtspyramide, in deren Café sich Besucher eine Auszeit vom Gedränge draußen nehmen können.

Für Chorgesang, Live-Musik und Tanz sorgen Freizeitkünstler jeden Tag ab 18 Uhr.

Am Sonderstand „Informieren und Helfen“ verkaufen Ehrenamtliche Selbstgemachtes aus Werkstatt, Küche, Näh- und Backstube. Der Erlös daraus geht an soziale Projekte aus der Region und aller Welt.

Foto mit Weihnachtsmann

Auch für Kinder ist dieses Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm geboten: Zwei Karussells, ein Riesenrad und eine Kindereisenbahn sorgen dafür, dass auch der Nachwuchs seine Freude am weihnachtlichen Treiben hat.

Für sie steht Freitag bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr außerdem der Weihnachtsmann mit Rauschebart für ein persönliches Erinnerungsfoto bereit.

Besucher können in den Tiefgaragen direkt unter dem Weihnachtsmarkt parken. Vom Hauptbahnhof sind es zehn Minuten zu Fuß. Der Weihnachtsmarkt ist bis zum 23. Dezember täglich von elf bis 21 Uhr geöffnet. apt

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.11.2019