Erst Bescherung, dann feiern

Mannheim.Längst ist die Nacht hereingebrochen, die Geschenke sind ausgepackt, und die Weihnachtsgans beschwert den Magen. Doch es gibt eine Lösung: sich mit Freunden treffen und tanzen gehen. Auch an Heiligabend, 24. Dezember, bietet Mannheim ein attraktives Partyprogramm.

Das „Café Blau“ im Jungbusch (Jungbuschstr. 14) lockt mit einem X-Mas Special: DJ Marc sorgt mit Ska und Reggae, old R’n’B, Irish, Celtic Folk, Swing und vielem mehr für Festtagslaune. Los geht die Party um 22 Uhr.

Einen „Abriss vom Feinsten“ verspricht der MS Connexion Complex. Bei der All-Night-Long-Reihe werden an Heiligabend Seimen Dexter und Audioappear von Dexit Techno Events jeweils ein 3,5-Stunden-Set zum Besten geben. Beginn ist um 23 Uhr in der Angelstraße 33.

Stilvoll im Tiffany

„Packt eure Weihnachtssocken wieder zurück in die Geschenkbox“, schlägt das Tiffany vor und lädt – wie jedes Jahr – Heimkehrer und Daheimgebliebene zum großen Familientreffen ein. Damit auch die Besinnlichkeit nicht zu kurz kommt, sorgt DJ Sven Benz für weihnachtliche Musik. Besonderen Wert wird bei der Party auf eine Abendgarderobe gelegt – das heißt Männer im Anzug und Frauen im Abendkleid. Getanzt wird ab 23 Uhr in O 7.

Mannheim „deep in love“

„Deep in love with music, deep in love with Mannheim“ – so lautet das Motto der Party im „Zimmer“. Ab 23 Uhr legen die international gefragten und in Mannheim verwurzelten DJs Nekes, Johnny D. und Ray Okpara in der Q 5-Passage auf. Da bleibt kein Besucher still. Das ist auch gut so – schließlich verdaut sich das Festtagsessen nicht von selbst…

Tanzen bis zum Morgen

Viel Bewegung und gute Musik warten auch wieder in T 6 auf die Nachtschwärmer: Dort schmeißt die „Disco Zwei“ die Zweinachten 23-Fete. „Erst was in den Pansen, dann ein bisschen tanzen“, lautet der Spruch des Abends. Gefeiert wird auf zwei Floors mit Musik von House bis Techno und Downbeat bis Jungle. Start ist um 23 Uhr und getanzt wird bis in den ersten Weihnachtsfeiertag hinein. mics

