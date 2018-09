Erst Weinprobe, dann Party

Mannheim.Erstklassige Weine trinken und die Nacht genießen. Mit diesem Konzept präsentiert die Manufaktur eine neue Veranstaltungsreihe: Sie lädt am Samstag, 29. September, ins „Wine House“ ein. Bei diesem Event wird die Liebe zum Wein mit der Lust auf Partymachen verknüpft. Zwei Weingüter aus der Region werden mit jeweils drei Weinen eingeladen. Beim Start mit dabei: die Weingüter Bernhardt aus Ellerstadt und von Winning aus Deidesheim. Bei der Weinprobe können die Besucher selbst entscheiden, welcher Wein ihnen besser schmeckt.

Dazu gibt es Musik von Oldschool über Dance Classics bis hin zu House Music auf zwei Floors. Besonders auf Floor Zwei wird experimentiert. Der Abend läuft so ab, dass jeder Gast sechs Weine zum Probieren bekommt. Nach der Weinprobe können die Weine dann entweder im Glas oder in der Flasche an den Bars erworben werden. Es werden auch andere Getränke angeboten.

Die Tickets gibt es im Vorverkauf online unter www.foreverdisco.de. Sie kosten für Weinprobe und Party 18 Euro, nur für die Party 10 Euro. An der Abendkasse wird ein Eintritt von 20 beziehungsweise 12 Euro verlangt. Der Dresscode steht ganz unter dem Motto „dress to impress.“ Los geht’s im Manufaktur-Club Playa del Ma, Industriestraße 35, um 19 Uhr mit der Weinprobe, ab 21 steigt Uhr die Party. mor

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.09.2018