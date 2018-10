Erstes Mannheimer Meisterkonzert

Mannheim.Traditionsgemäß präsentieren sich bei den Konzertreihen der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz renommierte Solisten aus aller Welt. Welche Talente das Orchester dabei in den eigenen Reihen vereint, ist beim Auftakt der Mannheimer Meisterkonzerte am Samstag, 27. Oktober, um 19.30 Uhr im Musensaal des Rosengartens zu hören.

Den Beginn der Konzertreihe markieren in diesem Jahr die letzten Werke der Komponisten Brahms und Bruckner. Unter der musikalischen Leitung Kahchun Wongs, Chefdirigent der Nürnberger Symphoniker, stimmen die Staatsphilharmonischen Kammersolisten Nikolaus Boewer (Violine) und Florian Barak (Violoncello) zum „Doppelkonzert a-Moll, op. 102“ von Johannes Brahms an. Vom Orchester begleitet, lässt die „famose Komposition“ den Solisten genügend Raum, ihr Können unter Beweis zu stellen.

Im Anschluss erklingt Anton Bruckners feierliche und Fragment gebliebene „Sinfonie Nr. 9 d-Moll“, mit der sich der österreichische Komponist „explizit mit dem Sinfonischen Schaffen Beethovens“ auseinandersetzte und die klassischen Klänge in neue Modulationen überführte. Und so steht das erste Meisterkonzert der Staatsphilharmonie in der Quadratestadt im harmonischen Wechsel zwischen romantischer Sinfonik und musikalischer Moderne.

Info: 27.10., 19.30 Uhr, Rosengarten, Mannheim. Karten zu 40/34/29/24/15 Euro (0621/3 36 73 33).

