Erstmals an allen Adventswochenenden

Schwetzingen.Der kleine, aber feine Weihnachtsmarkt auf dem Schlossplatz und im Schloss Ehrenhof ist in der Region und darüber hinaus als Geheimtipp bekannt. Sehr beliebt ist der Markt auch bei den Ausstellern und Kunsthandwerkern im Ehrenhof. Hier findet daher an jedem Wochenende ein Wechsel in den 42 Zelten statt, um alle 86 Aussteller – davon 13 neue – zum Zug kommen zu lassen. Zudem ist die Schlittschuhbahn als zusätzliche Attraktion nach einigen Jahren Pause wieder zurück.

Am Donnerstag, 28. November, eröffnet Oberbürgermeister Dr. René Pöltl um 18.30 Uhr auf der Bühne am Schlossplatz den‚ 9. Kurfürstlichen Weihnachtsmarkt offiziell.

Rundes Angebot

Während im Ehrenhof wieder die Kunsthandwerker ihre Schmuckstücke und ihr Können präsentieren, findet der Besucher auf dem nördlichen Schlossplatz mit den Gastronomen, den Vereinen und den Service-Clubs ein reichhaltiges kulinarisches Angebot. Dieses reicht von Waffeln und Crêpe, über Flammkuchen, Wildspezialitäten, Saumagen, Germanenspieß, Dampfnudeln und Falafel bis hin zu veganer Kost. Ein Süßwaren- und ein Imkerzelt runden das Angebot ab.

An zentraler Stelle des Platzes vor dem Palais Hirsch wird die Bühne stehen, auf der neben Musikgruppen und Bands aus der Region auch Vereine, Kindergärten und Schulen auftreten. Auch im Ehrenhof gibt es Programm. Kinderaktionen finden donnerstags bis sonntags im Palais Hirsch statt. sz

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.11.2019