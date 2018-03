Es dürfte laut und ziemlich hart zugehen

Anzeige

Mannheim.Unter dem vielversprechenden Label „Heavy Metal Hard Psych Stoner Rock“ firmiert die Band Turn Me On Dead Man aus San Francisco, die am Freitag, 23. Februar, im 7er Club in Mannheim auftritt. Einlass ist ab 20 Uhr.

Mit „Heavymetal Mothership“ hat die Band jüngst ihren fünften Longplayer vorgelegt. Und wieder dreht sich inhaltlich alles um den Weltraum, die Mondlandung und den weiten Kosmos. Mykill Ziggy (Gitarre, Gesang, Synthesizer, Bass, Licht), Nick Doom (Gitarre), Christopher Melville Lyman (Schlagzeug, Gesang) und Attis Ngo (Bass, Keyboard) wollen mit ihrer Musik die Geschichte der Menschheit im All neu schreiben – mit großer Fantasie, fetten Gitarren-Riffs und harten Rhythmen.

Mit viel Licht und Show zelebriert das Quartett seine schweren Töne des Konzeptalbums und macht Space-Rock mit psychedelischen Einflüssen. Laut soll das Konzert werden und „unvergesslich“, verspricht die Band. Info: Freitag, 23. Februar, 20.30 Uhr, 7er Club, Mannheim. Tickets zu 12,20 Euro plus Gebühren unter: reservix.de. sdo