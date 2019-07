Es gibt kaum noch Karten

Heidelberg.Die Heidelberger Schlossfestspiele sind gut besucht – und viele Vorstellungen ausverkauft. Für das Musical „Anatevka“ am Freitag, 26. Juli, und Samstag, 27. Juli, jeweils 20.30 Uhr, gibt es nur noch wenige Restkarten für Stehplätze (19 Euro). Für das Schauspiel „Dracula“ sind keine Karten mehr vorhanden, für die zuletzt ausverkaufte Komödie „Die Affäre Rue de Lourcine“ dagegen wurde mit Dienstag, 30. Juli, ein Zusatztermin gefunden (20.30 Uhr im Dicken Turm, Tickets: ab 30 Euro). Am Donnerstag, 25. Juli, steht das 3. Schlosskonzert mit Filmmusik-Hits aus Hollywood auf dem Programm (20.30 Uhr, Karten ab 35 Euro) und am Sonntag, 28. Juli, um 19 Uhr die musikalisch-kulinarische Open-Air-Gala „Le Bon Can-Can“ (Tickets: 148 Euro inklusive Gala-Menü). sba

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.07.2019