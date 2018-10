„Es gibt kein Maximum“

Neben all der dargebotenen Schönheit ist der Mannheimer Palazzo seit zwei Jahrzehnten beständig auf der Suche nach Perfektion zwischen mondänem Gourmet-Vergnügen und optischer Varieté-Finesse. Da macht das große Jubiläumsjahr keine Ausnahme: Was 1998 unter Manfred Schwarz als „Palazzo del Arte e Gusto“ mit 300 Gästen auf dem Mannheimer Toulonplatz seinen Anfang nahm, hat sich längst zu einem Show-Leuchtturm für die ganze Region entwickelt, der als Harald Wohlfahrt Radio Regenbogen Palazzo stolze viereinhalb Monate mit ausverkauften Vorstellungen in der Quadratestadt residiert.

Die Jagd nach der Optimierung eigener Konzepte kannte dabei nie eine Rast – und wer mit dem künstlerischen Leiter Stefan Huber spricht, hört nicht selten Sätze wie diesen: „Da wartet immer noch diese entscheidende Idee, die du noch nicht gehabt hast – du musst sie nur realisieren.“ Eine dieser Ideen soll das spanische Rollschuh-Duo Skating Flash (zu Deutsch etwa: rollschuhlaufender Blitz) auf das Parkett des Spiegelzeltes zaubern.

Schon in der Palazzo-Saison 2014/15 vom Publikum heiß geliebt, kehrt Leandro Zeferino mit seiner neuen Partnerin Evangeuly Alves mach Mannheim zurück, um in atemberaubender Geschwindigkeit über die kreisrunden Plateaus jagen um akrobatische Kunststücke feilzubieten, die vielen noch nicht einmal im Stand gelingen. Eine Grenze scheint es für eines der besten Künstlerpaare ihrer Zunft kaum zu geben. Für Zeferino jedenfalls war ein Leben mit weniger als der Kunst schwer denkbar. Als Teil einer Familie, die seit fünf Generationen mit den erlesensten Zirkusensembles um den Globus tourte, erlebte er seinen ersten Auftritt in der Manege im zarten Alter von drei Jahren – und war von der Kraft des Beifalls regelrecht angefacht. „Ich wollte der Beste sein“, wie es der temperamentvolle Spanier im Gespräch erzählt – und die Wege seiner Karriere packend rekonstruiert. Denn anstatt Unterricht im Rollschuhfahren zu nehmen, beobachtete er schon als kleiner Junge Tänzer und Eiskunstläufer bei Weltmeisterschaften am Fernseher. So entwickelte er Zug um Zug seine ganz eigene Technik, mit der er ungleich schneller um die eigene Achse rotieren konnte als die Konkurrenz. Stolz auf das Erreichte scheint dabei für den 35-Jährigen fast schon ein Sakrileg zu sein: „Stolz macht müde und selbstzufrieden. Das können und wollen wir uns nicht erlauben. Zum einen, weil uns die Konkurrenz mit neuen Konzepten im Nacken sitzt, zum anderen, weil für uns klar ist: Es gibt kein Maximum – der Hunger ist unendlich.“

Womit Leandro Zeferino auch für seine neue Partnerin Evangeuly Alves spricht, die sich in den letzten Jahren auf der Leiter des artistischen Risikos beachtlich nach oben gearbeitet hat. Auch sie entstammt einer Artistenfamilie und erliegt seit ihrem zwölften Lebensjahr dem Reiz des Geschwindigkeitsrauschs auf Skates, „der meinen Körper genau richtig auf Temperatur bringt“.

Wenn die beiden Topathleten mit einer unfassbaren Geschwindigkeit von bis zu 80 Stundenkilometern über die Plattform jagen, mögen den Zuschauern, die das optische Schauspiel hautnah beobachten können, die Münder offen stehenbleiben – für Skating Flash ist dieser erhebende Augenblick „das Größte“. Dass in der Spitze stolze sieben G, also ähnlich wie bei Astronauten das Siebenfache der Erdanziehungskraft, auf beide Körper einwirkt, wenn Alves an einem drehbaren Seil in Windeseile um Zeferinos Nacken rotiert, mag die Vorstellungen physischer Belastbarkeit sprengen: Doch die beiden wollen noch mehr. Für das große Mannheimer Jubiläum haben sich die beiden Artisten eine Plattform in stattlichen drei Metern Höhe fertigen lassen, für die das Spiegelzelt in seiner Konstruktion eigens angepasst wurde. „In solch beengten Verhältnissen hat das zuvor noch niemand auf der Welt riskiert“, wie Stefan Huber stolz erzählt – und die rasante Nummer gleichsam einordnet. Denn im dramaturgischen Bogen der gesamten Show im Palazzo-Zelt, der von Natalya Netselyas ästhetischen Sandmalereien bis zu den spektakulären Darbietungen von Seilartist Zhang Fan reicht, mag die Nummer von Skating Flash nur ein Baustein von vielen sein – doch es ist einer, auf den es ankommt. Oder wie Huber es sagen würde: „Magie funktioniert nur, wenn alles zusammenkommt.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.10.2018