Hockenheim.Chillt mal, Ihr Eltern, Matthias Jung kommt zu Hilfe. Der kultige Jugend- und Pubertätsexperte vermittelt in seinem Programm wissenschaftliche und neurologische Einblicke in die Verhaltensweisen und die Gehirne der Pubertierenden und hat ebenso hilfreiche wie humorvolle Tipps und Tricks im Gepäck. Nächste Sprechstunde ist am Samstag, 20. Oktober, 20 Uhr, im Pumpwerk Hockenheim. htz

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.10.2018