Mannheim.Nach dem Klischee ist klar, was passiert – aber es kommt alles ganz anders. Und plötzlich sind die „Gefühle außer Plan, wie in ‘ner Achterbahn“. So singt nicht nur Helene Fischer, so heißt auch die neue Eigenproduktion vom Kulturnetz für das Schatzkistl, die jetzt am Samstag Premiere feiert.

„Nierentisch & Caprifischer“ oder „Tandem für drei“ – sie haben sich als ständig gut besuchte Dauerbrenner erwiesen, beim Publikum geliebt, gar mit Kultstatus. Auch sie waren Schatzkistl-Eigenproduktionen mit Jürg Hummel als Regisseur. Ihn hat der künstlerische Leiter Peter Baltruschat nun wieder für das neue Stück gewonnen.

Französische Vorlage

Es basiert auf der Komödie „Les montagnes russes“ aus der Feder des französischen Starautors Éric Assous, nach seiner Uraufführung 2004 in Paris mit Alain Delon und Astrid Veillon bekannt geworden. Dabei begegnen sich ein älterer, weltgewandter Herr und eine junge attraktive Frau in einer Bar. Die Aussicht auf ein amouröses Abenteuer reizt und sie landen auf einen letzten Drink in seinem Appartement. Nun kommt alles ganz anders. Die junge Frau übernimmt die Regie, spielt mit ihm und schon bald wird klar, dass sie nicht das ist, was sie anfangs zu sein vorgab. „Der Abend wird zu einer Achterbahn der Emotionen und endet schließlich in einem furiosen Looping“, verspricht Baltruschat „umwerfenden Wortwitz“.

Es spielen Cynthia Popa, schon bei „Non(n)sens“, „Sekretärinnen“ und „Freie Fahrt ins Glück“ dabei, sowie Gunter Möckel, bekannt vom Nationaltheater und aus der beliebten „Dinner for one“-Adaption im Schatzkistl. pwr

Info: Premiere am 23.3., weitere Vorstellungen 4. 4., 27. 4. und 8. 5., jeweils 20 Uhr, und 26.5., 16 Uhr, im Musikkabarett „Schatzkistl“ im Leonardo- Hotel, Augustaanlage 4-8, 68165 Mannheim.

Tickets 21,50 Euro (ggf. zzgl. Bearbeitungs- und Servicegebühren) beim „Mannheimer Morgen“-Kundenzentrum,P3, 4-5, Mannheim, Telefon 0621/ 10 10 11 oder direkt im Internet unter schatzkistl.de.

