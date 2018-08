Es muss nicht immer Dixie sein

Anzeige

Am Samstag, 18. August, 19.30 Uhr, sind dann Whiskydenker zu hören mit „grammophonesk schepperndem Swing – rotzig und musikalisch 1a kunstvoll geschrammelt, geknarzt, getrötet und gegrowlt“ – und zwar auf Deutsch. Das klingt nicht nur spannend, das wird es auch. Und auch hier darf eine flotte Sohle aufs Parkett gelegt werden. Wie bei den anderen Konzerten auch kostet der Eintritt 15 Euro.

Freien Einlass gibt es jeweils um 11.30 Uhr am Samstag (18.) zum Auftritt der Original Blütenweg-Jazzer und der Men in Blue des LPO Rheinland-Pfalz am Sonntag (19.). Die Blütenweg-Jazzer sind mit ihrem fröhlichen Dixieland in der Region hinlänglich bekannt.

Die Brass-Band des Landespolizeiorchesters tritt seit 2002 gemeinsam auf und hat sich die Dirty Dozen Brass-Band und Lester Bowies Brass Fantasy zum Vorbild genommen. Spaß und gute Unterhaltung stehen bei beiden Auftritten im Mittelpunkt. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.08.2018