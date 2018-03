„Es wird keine deutsche Platte geben“

Anzeige

Waren Sie versucht, selbst zu rappen oder rhythmischer zu singen?

Garvey: Nein, aber ich glaube schon, dass Rap- mich inspiriert hat, indem ich aus meiner Komfortzone rausgekommen bin. Ich komme zwar nicht aus der Bronx. Ich komme aus Irland und mache Rockmusik. Aber Rap ist für alle da! Es gibt immerhin einen Satz auf der Platte, von dem ich behaupten würde, er sei Rap. Weil ich an die Zeile glaube und sie eine bestimmte Attitüde hat. Sie fängt an mit „Life is too short for largest regrets...“ (Das Leben ist zu kurz für langes Bedauern). Darum geht es auch im Refrain: Jeder Moment zählt. Genieß es. Trau dich Fehler zu machen. Und fuck Google. Ich will nicht, dass Technologie mein Leben bestimmt.

Der deutsche Rapper Kool Savas ist auf der Single „Is It Love?“ zu hören. Kam der Kontakt durch Abaz zustande?

Garvey: Es hat mehrere Begegnungen mit ihm gegeben. Aber klar, Savas ist ein sehr guter Freund von Abaz. Savas hatte das Lied gehört, und er sagte irgendwann: „Ey, ich mach jetzt einfach mit!“ Ich war natürlich begeistert und habe mich auch ein bisschen geehrt gefühlt, weil Savas echt der Papst der Rapper in Deutschland ist. Dass er mitmachen wollte, war für mich das größte Kompliment überhaupt. Und er hat eine Perspektive, die anders ist als meine. Savas ist viel urbaner. Das hat das Lied dann auch stärker gemacht.

Angeblich soll der Song inhaltlich die #MeToo-Bewegung auffangen. Sind Sie etwa Feminist?

Garvey: Nein, gar nicht. Ich finde eher, dass wir das Geschlecht nicht nutzen sollten, um eine Argumentation zu führen. Wir müssen Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht sehen. Ihre Kompetenzen sind viel wichtiger. Dafür bedarf es aber auch einer anderen Kultur. Wir sollten erst mal unsere Kinder dahingehend erziehen, dass Männer und Frauen gleichwertig sind.

Sie sind seit 20 Jahren in Deutschland. Wäre es da nicht an der Zeit, auf Deutsch zu singen?

Garvey: Es gibt das eine oder andere deutsche Lied, das ich schon gesungen habe und auch liebe. Ich habe auch nichts dagegen. Aber meine Einstellung ist, dass es so viele andere gibt, die es so viel besser machen können. Warum soll ich es dann machen? Aber warten wir mal ab, was die fünfte Staffel von „Sing meinen Song“ so bringt...

Sie sind dort bald neben Mary Roos, Judith Holofernes, Revolverheld-Sänger Johannes Strate, Leslie Clio und Marian Gold von Alphaville zu sehen.

Garvey: Genau. Ich wehre mich nicht aus dem Grund gegen deutschsprachige Songs, weil ich denke, ich kann das nicht. Ich denke halt nur für mich beruflich, – beruflich klingt immer so formal –, aber für mich als Musiker, ist die Frage, ob das Sinn macht. Deswegen sage ich Ihnen hier und jetzt: Es wird keine deutsche Platte von mir geben in den nächsten zehn Jahren!

Wie sehen Sie Ihrer Teilnahme bei „Sing meinen Song“ entgegen?

Garvey: Ich habe total Bock drauf. Ich werde das schon rocken. Und wenn es zu emotional wird, verstecke ich mich hinter der Couch. Ich mag an der Sendung, dass Musik im Mittelpunkt steht. Und diesmal stimmt das Timing, denn sie hatten mich davor schon einige Male gefragt, aber da passte es bei mir nicht.

