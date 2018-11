„Es zählt mehr, was man tut und lebt“

Dass es für Mark Forsters viertes Album „Liebe“ nur für Platz vier in den Albumcharts reichte, spricht nicht gegen den enormen Stellenwert des Pfälzers. Denn in der veröffentlichungsstärksten Woche des Jahres muss man Schwergewichte wie eine Live-Platte der Kelly Family, Herbert Grönemeyer und Ex-Dire-Straits-Frontmann Mark Knopfler einfach passieren lassen. Zumal der 34-Jährige die neuen Platten anderer großer Namen wie Mumford & Sons, Michael Bublé oder Zaz auf die weiteren Plätze verwiesen hat. 2019 hat der Sänger aus Winnweiler gleich drei Tourneen angesetzt, weshalb er seine rege Fernsehtätigkeit einschränken wird, wie Forster im Telefon-Interview unter anderem verrät.

Herr Forster,Sie werden im Januar 35 Jahre jung. Trotzdem klingt Ihre neue Platte „Liebe“ fast wie eine Bilanz. Bissel früh, oder?

Mark Forster: Man könnte das Zwischenbilanz nennen, ja. Für mich fühlt sich das aber eher an wie der Weg zurück zu mir. Das ist mein viertes Album. Alle sind Kapitel der verrückten Jahre seit 2012 und handeln davon, was da jeweils gerade los war. Das Debüt „Karton“ ist quasi mein „Versuchskarton“ gewesen und geprägt vom Gefühl, endlich mal eine Platte machen zu dürfen. Die zweite „Bauch und Kopf“ ist sehr melancholisch geraten. „Tape“ klingt sehr euphorisch und quietschig – aus dem Gefühl heraus, dass es mit der Musikkarriere geklappt hat. Für „Liebe“ habe ich mir ein halbes Jahr mehr Zeit gelassen als die bei mir üblichen zwei Jahre. Die Platte ist der Versuch, mich selbst wiederzufinden nach all dem Trubel. Und mich zu besinnen, was für mich das Wichtigste ist.

Wen haben Sie dabei gefunden – den Pop- und Fernsehstar Mark Forster, den Vollblutmusiker oder den Jungen aus Winnweiler. Also, wer ist dieser Mark Forster eigentlich?

Mark Forster (lacht laut): Ich bin das natürlich alles gleichzeitig: ein ganz normaler Mensch, ein Freund und Musiker. Inzwischen auch ein bekannter Musiker. Ich glaube, was mich zum Seelenfrieden führt, ist die Balance aus alldem. Mein Beruf hat ja eine gewisse Tücke, nämlich, dass er extrem ausfüllt – im positiven wie im negativen Sinne. Das muss ich ausbalancieren, um glücklich sein zu können.

An ein, zwei Stellen ist auf der Platte vom Heiraten, von Familie und Niederlassen die Rede. Ist das für Sie ein Weg zum Glück? Oder gibt’s da schon Druck vom polnischen Zweig der Familie?

Forster: Ne! Den gibt’s zum Glück nicht. Aber mit Mitte dreißig ist man natürlich in einem Alter, wo das alles nicht mehr absurd ist. Wenn ich nach links und rechts gucke, meine Freunde und Familie anschaue, dann kommen die Einschläge näher. Und ich habe das Gefühl, dass das eine gute Sache ist – die einen menschlich und vielleicht auch künstlerisch weiterbringt. Also: Ich kann mir das sehr gut vorstellen.

Noch eine Identitätsfrage: Bei der aktuellen Staffel von „The Voice Of Germany“ hört man bei Ihnen kaum noch die pfälzische Sprachmelodie heraus. Der Juror Mark Forster könnte genauso gut aus Hamburg oder Berlin stammen. Fällt Ihnen das auch auf oder haben Sie sich den Akzent abtrainiert?

Forster: Ach, kommen Sie! Wirklich? Manchmal kommen ja auch die Kandidaten aus der Pfalz, und da arbeite ich sehr, sehr gerne mit dem Dialekt. Ich habe sogar eher das gegenteilige Gefühl. Ich bin ja 2005 aus der Pfalz weggezogen nach Berlin. Da versucht man als Dorfkind, das mit dem Pfälzer Einschlag erstmal sein zu lassen und sich in der neuen Umgebung zu assimilieren. Aber je älter ich werde, desto stolzer bin ich eigentlich auf meinen Dialekt. Von daher ist mir das überhaupt nicht bewusst. Aber vielleicht gibt es inzwischen ein Nachbearbeitungsprogramm, das der Sender drüber laufen lässt (lacht).

Die Hitformel hatten Sie ja schon 2012 entdeckt. Erstaunlich, wie sich das auch auf „Liebe“ fortsetzt, auf dem sich wieder vier, fünf perfekte Radionummern finden. Geht das ewig so weiter?

Forster: Ich bin ja kein DJ/Produzententyp, der sich irgendwelche Sänger ins Studio holt, um Hits zusammenzuschrauben. Ich bin eher jemand, der Alben macht, die für sich stehen und im Ganzen eine Geschichte erzählen. Neben den Hits, die im Radio laufen, haben sich ja auch meine Alben beachtlich verkauft. Das zeigt, dass die Menschen nicht nur die Singles gerne hören. Ob jeder Song massiv im Radio gespielt wird und das alles ewig auf diesem Level weiterläuft, das muss bezweifelt werden. Das mit den Hits hat sogar bei Michael Jackson irgendwann aufgehört. Da kann ich mich nicht hinstellen und sagen: „Bei mir läuft das für immer so.“ Aber was ich tun kann, ist, immer Alben zu machen, bei denen ich mir Mühe gebe und die aufrichtig meine Geschichte weitererzählen. Dann kann ich mir vorstellen, dass sich dafür immer wieder ein paar Leute interessieren könnten.

Ihr Dauer-Duettpartner Sido rappt in „Danke, danke“ auch einen Dank an Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ist das in Ihrem Sinne? Bisher sind Sie ja nicht unbedingt mit politischen Texten aufgefallen.

Forster: Sido und ich führen ja inzwischen eine Art musikalische Fernbeziehung und haben schon eine Hand voll Songs zusammen gemacht. Ich bin auf jedem zweiten Album von ihm und er auf jedem zweiten von mir. Dabei macht sich Sido immer einen kleinen Spaß daraus, in meinen Songs etwas Aneckendes reinzuschreiben. Bei „Au revoir“ ging es um indische Kinder, die Schuhe machen. Hier dankt er seinen „Hatern“ (massiven Kritikern, Anm. d. Red.), seinen Lehrern, seiner Leber und Merkel. Wenn man das im Kontext hört, kann man die Ironie dahinter gut verstehen.

