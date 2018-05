Essen, Musik und Theater

Anzeige

Mannheim.Essen, in einem Fahrzeug zubereitet und serviert inmitten von grünen Bäumen und zwitschernden Vögeln. Das gibt es am Wochenende, 19. und 20. Mai beim Street Food Event im Herzogenriedpark. Die internationalen Gerichte kommen von der Straße direkt ins Grüne. Am Samstag fahren die Street-Food-Trucks von 11 Uhr bis 22 Uhr vor. Am Sonntag kann von 11 Uhr bis 19 Uhr geschlemmt werden. Der Eintritt zum Park kostet 2,50 Euro.

Edinger nimmt Abschied

Dietrich Edinger und sein Chor nehmen am Montag, 21. Mai, nach mehr als 20 Jahren Abschied von den Bühnen der Region und ziehen sich aus dem Musikgeschäft zurück. Chordirektor und Gründer Dietrich Edinger ging 1994 mit einem „jungen Rhythmus im Sound der Zeit“ neue musikalische Wege. Die rund 80 Sänger gaben zahlreiche Konzerte mit teilweise siebenstimmigem Chorgesang und Einlagen von Solisten. Zum letzten Mal zu hören sind die Musiker um 15 Uhr in der Konzertmuschel im Herzogenriedpark.

Am selben Tag um 11 Uhr in der Muschel findet die kirchliche Morgenfeier der evangelischen Gemeinde Neckarstadt statt. Zu Musik und Tanz lädt das Trio Cherry Claire am Sonntag, 20. Mai um 15 Uhr in die Konzertmuschel ein.