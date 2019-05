Mannheim.Zu einem großen Sommerflohmarkt mit Live-Musik und einem Singprojekt lädt die Musikbibliothek Mannheim an Samstag, 1. Juni, von 10 bis 17 Uhr ein. Die Veranstaltung findet sowohl in der Musikbibliothek als auch im Dalbergsaal des Dalberghauses in N 3, 4 statt.

Schnäppchenjäger können sich auf der Veranstaltung, die unter dem Motto „Eine Etage voll Musik“ stattfindet, auf eine große Auswahl an Büchern, Zeitschriften, CDs, Musiknoten, DVDs und Schallplatten freuen.

Von 11 bis 12 Uhr spielt Lola Demur Songs aus Disney-Filmen. Zwischen 12.30 und 13.30 präsentiert Wolfgang Janz Coversongs aus den 50er, 60er und 70er Jahren. Ein Singprojekt im Dalbergsaal bietet ab 15 Uhr Unterhaltung. Organisiert wird „Sing! Sing“! Sing!“ vom Migrationsbeirat, der Stadtbibliothek und der Popakademie. Eintritt frei. jeb

