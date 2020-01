Ethno-Jazz zwischen Orient und Klassik im Ella & Louis

Mannheim.Das in Mannheim entstandene Haz’art Trio mit Fadhel Boubaker (Oud), Subhraag Singh (Saxofon) und Jonathan Sell (Kontrabass) hat sich durch spektakuläre Fusion-Projekte international einen Namen gemacht. Seine Verbindung zwischen Jazz-Expressivität und orientalischer Melodie-Verzierungskunst lässt immer wieder aufs Neue aufhorchen. Bei seinem aktuellen Projekt „The Art Of The Fugue“ erweitert das Trio seinen Musikkosmos beträchtlich: Mit dem Kammermusikensemble des Nationaltheaters Mannheim (Barbara Hefele und Barbara Reetz: Geige, Detlef Grooß: Bratsche und Christine Wittmann: Cello) bringt es Johann Sebastian Bachs „Kunst der Fuge“ in Einklang mit arabischer Melismatik. Am Montag, 27. Januar, 20 Uhr, ist dieser kulturübergreifende Brückenschlag als Gastspiel der Nationaltheater-Reihe „Musiksalon“ im Mannheimer Jazzclub Ella & Louis im Untergeschoss des Rosengartens zu erleben. Für dieses Konzert sind allerdings nur noch Stehplatzkarten für 14 Euro erhältlich unter: www.ellalouis.de. gespi /Bild.Haz’art Trio

