Ex-Accept-Frontmann kommt nach Heidelberg

Kraftvolle Band: U.D.O. mit Udo Dirkschneider (Mitte). © Halle 02

Heidelberg.Udo Dirkschneider ist mit seiner Band U.D.O. auf Tour und stoppt am Freitag, 1. Februar, 19.30 Uhr, in der Halle 02 in Heidelberg. Der Ex-Accept-Sänger stellt das aktuelle Studioalbum „Steelfactory“ vor.

Dirkschneiders Truppe war schon mit vielen Rock-Größen wie Saxon Ozzy Osbourne und Guns N’ Roses unterwegs. Ebenso wie ihr harte Klänge zu eigen sind, sind auch regelmäßige Besetzungswechsel ein Markenzeichen von U.D.O. Dennoch kann Dirkschneider seine Fans immer wieder begeistern. In der Halle 02 gönnt er sich gleich zwei Vorbands: Reece und Dead City Ruins eröffnen den Abend. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 31.01.2019