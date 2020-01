Exkurs in die Berge

Heidelberg.„Die steile Welt der Berge“ stellt der Profibergsteiger und Extremkletterer Alexander Huber am Samstag, 18. Januar, bei zwei Vorträgen in der Musik- und Singschule Heidelberg (Kirchstraße 2) vor. Er zeichnet dabei ein lebendiges Bild vom modernen Alpinismus, zeigt extremes Freiklettern in den Alpen wie in der Kälte der Arktis und Herausforderungen an den wilden Bergen Pakistans. Die Vorstellungen beginnen um 17 und 20 Uhr, Einlass ist 15 Minuten vor Beginn. Karten kosten ab 12,90 Euro, ermäßigt 7,90 Euro (plus Gebühr) bei reservix.de. Tickets sind auch bei allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen und unter WunderWelten.org erhältlich. mav

