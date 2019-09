Experten-Rat für künftige Bauherren

Mannheim.Zum Herbstfest lädt das Deutsche Fertighaus-Center am Samstag und Sonntag, 21. und 22. September, ein. Bei freiem Eintritt erwarten die Besucher Musik, Spielangebote und zahlreiche Essensstände. Natürlich können sie aber auch einen Blick in die Fertighäuser auf dem Gelände in der Xaver-Fuhr-Straße 111 neben dem Maimarkt werfen und sich beraten lassen.

Trends und Wohnkonzepte lassen sich in den rund 40 komplett eingerichteten Musterhäusern von 30 Herstellern erleben. Am Wochenende erhalten die Besucher dort darüber hinaus Informationen aus erster Hand.

Parcours mit dem E-Bike

Experten sprechen bei Vorträgen zum Beispiel über Dämmkonzepte, Haustechnik, Energieeffizienz, nachhaltiges Bauen oder den Keller-Ausbau. Sie erklären zudem, wie man an ein Grundstück kommt, welches Budget man veranschlagen muss und welche Fördermöglichkeiten zur Verfügung stehen. Das komplette Programm ist auf der Internetseite des Fertighaus-Centers zu finden.

Während die Eltern sich beraten lassen, können die Kinder sich auf dem Bewegungsparcours austoben, sich schminken lassen, Klangspiele aus Holz basteln und bei der Bilder-Rallye auf Entdeckungsreise gehen. Familien-Gutscheine für Trampolin-Spaß in der „Sprungbude Heidelberg“ gibt es bei einer Tombola zu gewinnen.

Erwachsene können an einem E-Bike-Parcours ein neues Fahrgefühl ausprobieren und an einem Fotowettbewerb auf Instagram teilnehmen. Möglichkeiten, sich zu stärken, gibt es ebenfalls: am Grill, an einem bayerischen Buffet oder am Crêpes-Stand. Für die Live-Musik sorgt das Swing-Trio „Herrenkombo“: Die Musiker treten an unterschiedlichen Orten auf dem Gelände auf.

Geöffnet ist das Fertighaus-Center an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr. fab

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.09.2019