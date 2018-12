Mannheim.Die 90er feiern am Samstag, 8. Dezember, im Mannheimer Club Zimmer ihr Revival. Denn dann steht wieder die „90’s and now“-Party aus der Veranstaltungsreihe „Tanzrausch“ an.

Tough, fit und schlecht gekleidet – das sind die 90er. Und trotzdem ist kein anderes Jahrzehnt so sehr für seine vielen Partyhits bekannt, bei denen sicher viele unter den Gästen ihren ersten Kuss erlebt haben … Tanzrausch sind 90er, wie es sich gehört: hässlicher Style, aber eine geile Party. DJ Aron liefert ein Set, das mehr vor Nostalgie trieft als die Mixkassette für die Jugendliebe, gemischt mit den besten Sounds von heute entsteht eine explosive Partymischung.

Wer nicht genug bekommt von der Musik nachts auf MTV, ist hier genau richtig. „90’s and now“ reduziert die Party auf das Wesentliche: Ausrasten zur Musik. Also ab in die Adiletten und Vaters Neonjacke, und dann wird gefeiert bis zum Umfallen! Das Erfolgsrezept der Tanzrausch Parties ist dabei denkbar einfach: Hatten wir nicht alle in unserer Jugend die gleichen Stars, die gleichen Poster und haben zu den gleichen Hits gefeiert? Und was früher gut war, kann heute nicht schlecht sein.

Mit von der Partie sind viele alte Bekannte, wie die Herren Mr. Vain, Dr. Alban und Ace of Base. Neben solchen Klassikern hat Trash Pop-Guru DJ Aron natürlich auch die „freshesten“ Dancefloorbomben von heute parat, so dass sich die Besucher wieder auf eine völlig durchgeknallte und durchgetanzte Nacht einstellen können. mics

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.12.2018