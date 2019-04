Extrem abwechslungsreich

Heidelberg.Es schrie ja geradezu nach Fortsetzung: Nicht nur sein großartiges Konzert Mitte November 2017 im Mannheimer Capitol machte es eigentlich unabdingbar, dass Henning Wehland eine zweite Tournee zu seinem exzellenten Solo-Debütalbum „Der Letzte an der Bar“ nachlegt. Damit lässt sich der H-Blockx-Frontmann, Söhne-Mannheims-Sänger, „The Voice Kids“-Coach und Musikmanager am Sonntag, 7. April, 20 Uhr, in der Heidelberger Halle 02 sehen und hören. Kompetent begleitet von seiner Band um Söhne-Saitenzauberer Kosho, kann der 48-jährige Münsteraner die erstaunliche stilistische und emotionale Bandbreite seiner 2017 erschienenen Platte auch live voll ausreizen: Das geht von Uptempo-Deutschrock über karibische Klänge und Country-Rap à la Everlast bis Hip-Hop oder Balkan-artigen Tanzflächenfüllern. Unter anderem mit „Peter Panka“ (wohl für den 2007 verstorbenen Jane-Drummer) gibt es auch neue Lieder auf der Setlist. jpk

Info: Sonntag, 7. April, 20 Uhr, Halle 02 Heidelberg; 19 Uhr Vorprogramm mit Sebel, Abendkasse: 34 Euro.

