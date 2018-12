Facettenreiche Songs

Mannheim.Ein hochkarätiges Ensemble präsentiert die IG Jazz am Dienstag, 11. Dezember, 20 Uhr, im Mannheimer Rosengartenkeller. Auf der Bühne des Jazzclubs Ella & Louis steht der Meisterpercussionist Bodek Janke mit seinem neuen Bandprojekt „Song“.

Die Sängerin Shishani aus Namibia steht dabei besonders im Rampenlicht. Sie singt eigene Lieder, aber auch Popklassiker von Bob Dylan und Jazzstandards. Als Gitarristin legt sie Wert auf Groove, also rhythmischen Fluss. Mit dabei sind der exzellente estnische Pianist Kristjan Randalu, der kürzlich seine erste CD auf dem Edel-Label ECM veröffentlicht hat, und Phil Donkin aus Großbritannien am Bass. All das klingt vielversprechend. gespi

Info: Dienstag, 11. Dezember, 20 Uhr, Ella & Louis (im Rosengarten Mannheim. Eintritt: 18 Euro (Abendkasse).

