Fahrradkino zeigt „Ataris Reise“

MANNHEIM.Das VRN Mobile Cinema lädt am Freitag, 2. August, zur Vorstellung des Films „Isle of Dogs – Ataris Reise“ ins Herzogenriedbad. Treffpunkt ist um 19.15 Uhr am Alten Messplatz. In dem 2018 gedrehten Animationsfilm von Wes Anderson geht’s um die Suche eines 12-jährigen nach seinem Hund. Der Film ist frei ab sechs Jahren.

Das mobile Kino befindet sich in zwei großen Lastenrädern samt Anhängern. Am Treffpunkt wird durch Radfahren auf der Dynamo-Rolle dann Strom für den Akku erzeugt, dann gemeinsam zum Veranstaltungsort gefahren. Dort ist das mobile Kino dann energieautark.

Am Freitag, 2. August kann man vor Beginn der Vorstellung zudem noch schwimmen gehen. Treffpunkt ist deswegen bereits um 19.15 Uhr auf dem Alten Messplatz. Um 19.45 Uhr startet der Radkonvoi dann Richtung Herzogenriedbad. Ein Kino-Ticket kann nur am Treffpunkt für drei Euro erworben werden. Besucher können sich vor Ort Papphocker leihen. lang

