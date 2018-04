Fahrräder (ver)kaufen

Anzeige

Mannheim.Gebrauchte Fahrräder kaufen oder verkaufen – das ist am Samstag, 21. April, an der Fahrradstation am Mannheimer Hauptbahnhof möglich. Bereits zum 52. Mal findet dort der Gebrauchtradmarkt statt. Auch Privatpersonen können ihren Drahtesel loswerden. Erst wenn das Rad verkauft wurde, zahlt der Verkäufer eine Provision von drei Euro. Eine Anmeldung vorher ist nicht nötig.

David Ayazis Fahrrad-Werkstatt, die sich seit März in der Station befindet, wird ebenfalls öffnen, sodass neu gekaufte Räder direkt mit Zubehör ergänzt werden können. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) steht für Fragen zur Verfügung und stellt das neue Radtourenprogramm für Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg vor. Bei der Bahnhofsmission gibt es Frühstück. Der Markt geht von 10 bis 12 Uhr. ham