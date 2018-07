Familienfest der Fröhlich Pfalz

Anzeige

Mannheim.Zu einem großen Familienfest lädt der Karnevalverein „Fröhlich Pfalz“ am Sonntag, 22. Juli ab 12 Uhr in und um sein Vereinsheim in der Galvanistraße 10 in Käfertal ein. Bei freiem Eintritt spielt die Band „Yesterday’s Gone“. Besonders viel wird für Kinder geboten. Sie haben die Möglichkeit, sich am Schminkstand durch Kinderfrisör „Pippi“ (Ex-Stadtprinzessin Sabine) schminken zu lassen.

Tanzbegeisterte Kinder und Jugendliche können unter Anleitung der Trainerin Sabine Schwendemann einen kleinen Tanz einstudieren. Es gibt eine Hüpfburg und viele Spielangebote. Die Garde verkauft Lose für die Tombola, deren Erlös direkt der Garde zugute kommt. Im Biergarten können Eltern und Kinder Hunger und Durst an der Grillstation, der Salat- und Kuchentheke sowie mit alkoholfreien oder alkoholischen Getränke stillen. Zum Dessert gibt es dann noch Kaltes frisch aus Sorrentos Eiswagen. pwr