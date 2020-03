Familiensonntag in der Bibliothek

Mannheim.Neue Brettspiele, Vorlesestunde und eine Bastelstation erwarten Familien am Sonntag, 8. März, zwischen 14 und 17 Uhr in der Stadtbibliothek Mannheim im Stadthaus N1. Die Stadtbibliothek baue außerdem eine Konsolspiel-Station auf und präsentiere die neue „TechnoTHEK“, so die Stadt Mannheim.

Höhepunkt des Nachmittags sei um 15 Uhr ein Gastspiel des mobilen Theaters „Pohyb‘s und Konsorten“ mit dem Stück „Der Grüffelo“, wie die Stadt mitteilt. Der Eintritt kostet fünf Euro pro Familie, mit Familienpass ist der Eintritt frei. Eine Anmeldung unter der Rufnummer 0621/293 89 25 wird empfohlen. soge

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.03.2020