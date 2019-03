Fanfaren zum Frühlingsauftakt

Mannheim.„Wochenend und Sonnenschein“ – am nächsten Wochenende könnte das klappen. Das Lied mit diesem Titel erklingt auf jeden Fall – im Baumhain im Luisenpark, gespielt beim Benefizkonzert des Polizeimusikkorps am Sonntag, 24. März ab 16 Uhr.

Traditionell findet das Benefizkonzert für den Deutsch-Amerikanischen Frauenarbeitskreis (DAFAK) unter dem Motto „Frühling nach Noten“ wieder in der Festhalle Baumhain statt, welche die Stadtpark-Gesellschaft gerne zur Verfügung stellt. Mit den Einnahmen finanzieren die Damen ihre Aktivitäten für Kinder, Senioren und Behinderte. „Helfen Sie bei einer guten Sache durch ihre Teilnahme mit“, appelliert Doris Jean Petereit, die Präsidentin der engagierten Damen, in ihrer Einladung an das Publikum.

Schirmherr ist Oberbürgermeister Peter Kurz, organisiert hat das Konzert wieder mit sehr viel Aufwand, Freude und Elan die Familie Lauer. Das hatte sie vor ihrem Tod Erika Lauer versprochen, deren Herzensangelegenheit das Gelingen dieses von ihr initiierten und stets organisierten Benefizkonzerts war.

Zwei Stunden lang werden die blau uniformierten Musiker ab 16 Uhr unter der Leitung des Dirigenten Wolfgang Rothenheber zeigen, welch breites Repertoire sie haben. Nur wenige der Mitglieder des Musikkorps sind Polizeibeamte. Bei vielen handelt es sich vielmehr um auch in anderen Formationen gefragte Musiker.

Mit der „Fanfare for the Common Man“ des US-amerikanischen Komponisten Aaron Copland, 1942 von der Rede des US-Vizepräsidenten Henry A. Wallace zum „Jahrhundert des Normalbürgers“ initiiert, eröffnen sie den Nachmittag. Das berühmte „Pomp and Circumstance“ von Edwin Elgar steht ebenso auf dem Programm wie Titel aus „Exodus“, einem amerikanischen Spielfilm aus dem Jahr 1960, die Eröffnungsfanfare der Olympischen Sommerspiele 1988 in Seoul (Südkorea) oder Melodien aus „König der Löwen“, aber eben auch „Ein Freund, ein guter Freund“ oder Wochenend und Sonnenschein“ der „Comedian Harmonists“, Walzer, Polka und Märsche.

Am Ende des Konzerts darf das Badnerlied natürlich nicht fehlen. Der Eintritt kostet zehn Euro – wobei die Konzertkarten den Eintritt in den Luisenpark beinhalten, man also davor einen schönen Sonntagsspaziergang machen und die ganze Blütenpracht des Frühlings genießen kann.

Karten sind im Vorverkauf erhältlich im Polizeipräsidium in L 6, 1 (wochentags), beim Seniorenrat im Stadthaus N 1, bei Juwelier Benz in der Relaisstraße 59 in Rheinau, beim Café Kaufmann in der Gutenbergstraße 51 in Ketsch sowie bei Familie Lauer (Telefon 0621/876 24 10). Restkarten gibt es ab 14 Uhr an der Tageskasse, die nur am Haupteingang des Parks in der Theodor-Heuss-Anlage eingerichtet wird.

