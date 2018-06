Fans können gemeinsam fiebern

Anzeige

Rhein-Neckar.Es ist ein offenes Fußball-WM-Geheimnis: Gemeinsam gucken macht einfach mehr Spaß! Und deshalb bieten viele Gemeinden und Veranstalter in der Region Möglichkeiten, die Spiele zusammen beim Public Viewing zu verfolgen.

So verwandelt sich in Weinheim der Platz zwischen den Schlossflügeln A und G neben dem Schlosspark bei jedem Deutschland-Spiel in eine Fanmeile – mithin erstmals am Sonntag 17. Juni, beim Spiel gegen Mexiko. Der Eintritt zum Schlosshof ist frei, Einlass ist jeweils 90 Minuten vor Anpfiff der Partien. Veranstalter ist das Weinheimer Café Central.

Public Viewing-Auswahl An etlichen Orten in der Region besteht die Möglichkeit zum gemeinsamen Fußball-Erlebnis. Hier eine Auswahl: Viernheim: Am Stadtplatz zwischen Rhein-Neckar-Zentrum und Kinopolis, Robert-Schumann-Straße 8. Info: rhein-neckar-zentrum-viernheim.de. Weinheim: Im Schlosshof, Obertorstraße 9. Info: cafecentral.de. Heddesheim: Freizeithalle, Großsachsener Straße 35. Info: heddesheim.de. Sandhausen: BWT-Stadion des SV Sandhausen, Jahnstraße 1. Info: svs1916.de. Heidelberg: Heidelbeach/Heidelgarden, Tiergartenstraße 13. Info: heidelbeach.de Landau: VR Bank Südpfalz-Arena, Marie-Curie-Straße/Neuer Messplatz. Info: eventschmiede-gerach.de. Ludwigshafen: Sunshine Beach Bar (Strandweg 23). Info: sunshine-beachbar.de. Worms: Nibelungen-Arena, Marktplatz, Info: nibelungen-arena.de. Die Fußball-WM wird am Donnerstag, 14. Juni, 17 Uhr, mit der Partie zwischen Gastgeber Russland und Saudi-Arabien eröffnet. Das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft (gegen Mexiko) wird am Sonntag, 17. Juni, um 17 Uhr angepfiffen. Das Finalspiel findet am Sonntag, 15. Juli, 17 Uhr, statt. mav

In Heddesheim ist es die Firma nf-Eventservice, die bei freiem Eintritt zum gemeinsamen Blick auf die wind- und wettergeschützte Leinwand in die Freizeithalle einlädt. Davor wird ein kleines WM-Dorf mit verschiedenen Ständen und Sitzmöglichkeiten errichtet, auch für Speisen und Getränke wird gesorgt. Das erste Public Viewing beginnt am 17. Juni, 14 Uhr, mit einem Familiensonntag mit Hüpfburg, Biergarten und Freibier für die ersten 200 Besucher. Weiter geht es am 23. Juni mit einer Pre- und After-Deutschlandspiel-Party, die um 16 Uhr beginnt. Das letzte Vorrunden-Spiel steht dann am 27. Juni auf dem Programm – das Gelände wird erst eine Stunde vorher geöffnet.