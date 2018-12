Farbenfrohes Abenteuer

Frankenthal.Ein turbulentes musikalisches Abenteuer für die ganze Familie erwartet die kleinen und großen Besucher am Sonntag, 30. Dezember, wenn „Dschungelbusch – das Musical“ das Frankenthaler Congressforum in eine farbenfrohe Dschungellandschaft verwandelt.

Um 11 und 15 Uhr führt das Theater Liberi seine Produktion nach dem Literaturklassiker von Rudyard Kipling auf. Die Zuschauer erwartet ein spannendes Live-Erlebnis. Erzählt wird dabei eine Geschichte über Freundschaften, die Grenzen überwinden – die Geschichte von Mogli, der sich mit seinen tierischen Gefährten auf eine abenteuerliche Reise begibt.

Seit Ende des 19. Jahrhunderts, als Kipling seinen ersten „Das Dschungelbuch“-Band veröffentlichte, hat sein Werk immer wieder neue Generationen in den Bann gezogen. Nun erweckt das Theater Liberi die Welt des Jungen, der von Wölfen im Dschungel aufgezogen wird, zu neuem Leben. Mogli, der in den Wölfen um Oberhaupt Akela, dem herzensguten Bären Balu und dem weisen Panther Baghira eine neue Familie gefunden hat, trifft hierbei nicht nur auf eine wilde Affenbande, ulkige Geier, die geheimnisvolle Schlange Kaa und das Mädchen mit der roten Blume, sondern er lernt auch die Gefahren des Urwalds kennen: Denn der Tiger Shir Khan fürchtet um seine Stellung als König des Dschungels und will das Menschenkind vertreiben.

In dieser unterhaltsamen Adaption von Theater-Liberi-Autor Helge Fedder geht Mogli mithin auf eine Identitätssuche, bei der ihn die Gemeinschaft im Dschungel lehrt, was Zugehörigkeit und Geborgenheit bedeutet.

Die Reise des Findelkinds wird von temporeichen Choreographien und den eigens komponierten Titeln der Musiker Christoph Kloppenburg und Hans Christian Becker begleitet – „mal humorvoll, mal ernst, aber immer unterhaltsam“, so Kloppenburg.

Die Aufführungen des Familien-Musicals im Frankenthaler Congressforum (Stephan-Cosacchi-Platz 5) dauern einschließlich Pause zwei Stunden und richten sich an Zuschauer ab vier Jahren. Karten kosten im Vorverkauf je nach Kategorie 26, 23 oder 19 Euro. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre erhalten eine Ermäßigung in Höhe von zwei Euro. An der Tageskasse kosten die Karten jeweils zwei Euro mehr.

Tickets gibt es unter der Hotline 0180/560 03 11, im Internet unter der Adresse theater-liberi.de sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. mav

