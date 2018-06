Farbenfrohes Spektakel

Anzeige

Bereits am Freitag, 29. Juni, wird am Neckar gerockt – nach der Teamcaptain-Besprechung steht ab 18 Uhr die „Warm-Up-Beachparty“ am Strand auf dem Programm. Am Samstag beginnen um 11 Uhr die Vorläufe. Nach deren Ende, das gegen 18.40 Uhr erwartet wird, findet die Prämierung der besten Kostüme statt – denn in Sachen Outfit sind der Kreativität und Fantasie der Teams keinerlei Grenzen gesetzt! Direkt danach fällt der Startschuss für die Beachparty mit einem musikalischem Rahmenprogramm.

Am Sonntag beginnt der zweite Renntag gleichfalls um 11 Uhr mit den Qualifikationsläufen. Nachmittags wird um 16.40 Uhr das Finale der Damen-Teams, um 16.50 Uhr das der Mix-Teams und um 17.10 Uhr schließlich die Endausscheidung der Open-Teams ausgetragen. Die Siegerehrung erfolgt gegen 17.45 Uhr.

Mehr Informationen zum 14. Ladenburger Drachenbootfestival gibt es auf der Veranstalter-Homepage.

